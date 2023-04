Jürgen Klopp prochain entraîneur à prendre la porte en Premier League ? "Je suis conscient..."

L'entraîneur de Liverpool sait qu'il pourrait sauter comme beaucoup d'autres entraîneurs de Premier League. Mais il ne pense pas qu'il pourrait prendre la porte.

Jürgen Klopp sera-t-il le prochain entraîneur de Premier League à prendre la porte ? A l'heure actuelle, il est toujours en poste mais tout peut très vite changer dans le monde du football.

En conférence de presse, l'entraîneur des Reds est revenu sur les raisons qui justifient son maintien au poste de T1 : "Si c'était ma première saison, les choses auraient peut-être été un peu différentes. Je suis conscient que je suis ici à cause du passé et non à cause de la façon dont nous avons joué cette saison."

Malgré les récents C4 distribués en Premier League (Rodgers a été remercié par Leicester et Potter par Chelsea), le technicien allemand ne se sent pas en danger : "Vous n'avez pas à avoir peur. Je suis ici pour jouer, je ne suis pas comme un talisman".