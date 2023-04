Mauvaise opération pour le SL 16 FC dans la course au maintien, Dender marque à nouveau le coup

Deux rencontres étaient au programme de la 6e journée de Challenger Pro League, dans le Relegation Round.

SL 16 FC - Deinze

Les jeunes Rouches étaient menés à la pause, suite au but de Mertens (34e) avant que Koné (50e) ne double la mise. Brrou (59e) relançait les Liégeois, qui évoluaient en supériorité numérique, suite à l'exclusion de De Ridder (49e). Mais Deinze tenait bon et repart des bords de Meuse avec trois points en poche.

Après deux nuls et deux défaites, le SL 16 FC continue à patauger et peut désormais voir la lanterne rouge Virton revenir, en cas de victoire face à Lommel.

Jong Genk - Dender

Le Dender de Timmy Simons a étrilé les Limbourgeois chez eux. Çukur (7e et 70e) et Hens (29e) sont les artificiers, et un auto-but d'Et-Taïbi (85e) enfonçait le clou. Dender poursuit ainsi sa remontée au classement tandis que le Jong Genk est désormais en danger en bas de classement.