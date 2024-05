Un ancien sélectionneur des Diables veut voir Thibaut Courtois à l'Euro : "Il faut arrêter de parler du brassard de capitaine"

La Belgique ira normalement à l'Euro en Allemagne sans Thibaut Courtois. Le gardien du Real Madrid, en conflit ouvert avec le sélectionneur Domenico Tedesco, a annoncé son absence il y a plusieurs mois.

A l'Euro, compétition internationale majeure, les cages de la Belgique seront défendues pour la première fois depuis plus de 10 ans par quelqu'un d'autre que Thibaut Courtois.

Le gardien du Real Madrid a connu une saison minée par les blessures. Dans une interview accordée à Sporza alors qu'il était en pleine rééducation, il a expliqué qu'il ne sera pas là à l'Euro.

Georges Leekens veut voir Thibaut Courtois à l'Euro

Une décision sans aucun doute motivée par son virulent conflit avec le sélectionneur Domenico Tedesco, qui avait refusé de lui donner le brassard de capitaine pour un match d'éliminatoires face à l'Autriche l'année dernière.

Depuis quelques semaines, Courtois est de retour sur les terrains et pourrait même disputer la finale de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Selon Georges Leekens, ancien sélectionneur des Diables Rouges, la Belgique a plus besoin que jamais de Courtois.

"J’ai suivi le retour de blessure de Courtois avec le Real Madrid. Il faut que la sélection trouve un compromis avec le joueur. On a besoin d’un gardien de ce niveau pour gagner une grande compétition. On a des bons gardiens… mais le plus fort, c’est Courtois. Il faut arrêter de parler du brassard de capitaine et jouer au football", a expliqué Leekens à la RTBF.