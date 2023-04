Nationale 1: la très mauvaise opération pour l'Olympic

L'Olympic est le grand perdant du week-end dans le haut de tableau, en Nationale 1.

Après les victoires de la RAAL et des Francs Borains, l'Olympic devait s'imposer ce dimanche à Knokke pour ne pas voir le podium s'éloigner.

Mais les Dogues n'ont pas su ramener les trois points de leur déplacement à la Côte. Battu 3-2, l'Olympic de Charleroi pointe désormais à quatre points de la quatrième place de la RAAL et à six points des Francs Borains et du podium.

Les autres rencontres de l'après-midi se sont toutes soldées par des partages: entre l'Antwerp et Heist (1-1), entre Boom et Saint Eloois (0-0) et entre OHL et Thes Sport (0-0).