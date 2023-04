🎥 Le PSG remet les choses au clair face à Lens et Loïs Openda, Kylian Mbappé rentre dans l'histoire

Les Parisiens Ă©taient sous pression avant la rĂ©ception de leur dauphin. Le succĂšs 3-1 leur redonne un peu d'air en tĂȘte de Ligue 1.

Revenu à six points du PSG, Lens se déplacait au Parc des Princes avec l'espoir de revenir à trois petites unités d'un leader contesté et perturbé par les affaires qui accablent son entraîneur Christophe Galtier. Loïs Openda et ses partenaires dominaient d'ailleurs le début de rencontre mais l'exclusion d'Alis Abdul Samed après un peu plus d'un quart d'heure de jeu bouleversait le scenario du match.

Lui aussi critiqué pour ses prestations moindres lors des de ses dernières sorties, Kylian Mbappé prenait les choses en main en ouvrant le score à la demi-heure, un but qui lui permet de détrôner Edinson Cavani à la première place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG en Ligue 1 (139 réalisations).

Le début d'un gros temps fort parisien marqué par trois buts en dix minutes. Sur le dernier d'entre eux, Mbappe régale une nouvelle fois avec une magnifique talonnade pour mettre sur orbite Lionel Messi dans le rectangle lensois.

La passe de fou de Mbappé + le but Magnifique de Messi = DINGUERIE đŸ€ŻđŸąđŸpic.twitter.com/2gYZiSPvVR — FOOTBALL-TIME 🌟 (@__Footballtime) April 15, 2023

La réduction du score signée Frankowski en seconde mi-temps n'y changera rien : le PSG s'impose 3-1 et reprend neuf points d'avance en tête de la Ligue 1, de quoi vivre une fin de saison un peu plus tranquille d'un point de vue comptable après tout ce que le club a connu ces derniers jours.