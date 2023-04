"Kevin De Bruyne est le meilleur milieu de terrain du monde"

Kevin De Bruyne est-il le meilleur joueur du monde ? Pour Jamie Redknapp, ça ne fait aucun doute.

Analyste pour Sky Sports, l'ancien milieu de terrain de Liverpool Jamie Redknapp est séduit par Kevin De Bruyne, en qui il voit le meilleur à son poste à l'heure actuelle. "Son QI foot, sa façon de voir les espaces, je n'ai jamais vu ça auparavant. Pour moi, il est le plus grand", déclare Redknapp.

Après la prestation quatre étoiles de KDB contre Arsenal, plusieurs voix se sont élevées pour faire du Belge le meilleur milieu de l'histoire du championnat anglais. Redknapp a notamment évolué avec Steven Gerrard, mais il est d'accord. "C'est difficile, car il n'y aura plus jamais un milieu plus fort devant le but que Frank Lampard ; Steven Gerrard était la crème des crèmes, Patrick Vieira ou Roy Keane des joueurs brillants", énumère l'Anglais.

"Mais j'ai la sensation que personne n'a jamais aussi bien passé le ballon que Kevin De Bruyne. Beaucoup parlent de Paul Scholes, et ils sont similaires. Scholes n'avait pas cette accélération, il bougeait moins vite mais son cerveau voyait tout", ajoute Redknapp. "De Bruyne a tous ces attributs. Pour moi, il est le meilleur, et le meilleur milieu du monde aujourd'hui.