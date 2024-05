Teddy Teuma préface le derby bruxellois qui s'annonce décisif : "Je ne vois pas pourquoi l'Union ne serait pas championne"

Le joueur du Stade de Reims suit encore attentivement l'Union et le championnat de Belgique. Selon lui, ses ex-coéquipiers vont remporter un trophée, tôt ou tard... et peut-être même cette saison.

Teddy Teuma a quitté la Belgique et l'Union pour le Stade de Reims et la France, mais il suit toujours la Jupiler Pro League ainsi que les performances de ses anciennes couleurs avec un regard avisé.

Le milieu de terrain maltais, qui appréciait particulièrement les derbys, lors desquels il pouvait laisser éclater toute sa fougue et son envie, s'est exprimé au micro de la RTBF sur celui entre la RUSG et le RSCA, dimanche, qui pourrait être déterminant dans la course au titre.

"Anderlecht a connu des hauts et des bas. La stabilité a permis à l'Union de faire mieux qu'Anderlecht au cours des dernières années" a d'abord lancé Teuma, saluant le travail réalisé par la cellule de recrutement et le reste du club depuis la montée de D1B en D1A.

L'Union remportera un titre, tôt ou tard, selon Teddy Teuma

Selon le joueur de 30 ans, c'est donc la cohérence du projet unioniste qui va finir par payer. "C'est l'équipe la plus cohérente, même si elle n'a pas encore remporté de trophée. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas cette année. Tant que le club parvient à rester cohérent et stable, tôt ou tard, il remportera un titre."

Une chose est certaine, l'international maltais suivra la rencontre avec attention. De son côté, il continue de s'épanouir en Ligue 1, comptant six buts et trois passes décisives en vingt-cinq rencontres de championnat.