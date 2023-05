Officiel : Chelsea a trouvé son nouvel entraîneur

Ca y est : après des moultes tumultes sur le banc de Chelsea cette saison, les Blues ont leur nouveau coach pour la saison prochaine. Il s'agit de Mauricio Pochettino (51 ans). Il remplace Frank Lampard, qui avait assuré l'interim en fin de saison suite au licenciement de Graham Potter.

Pochettino "prendra ses fonctions le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un contrat de deux ans, avec une option d'une année supplémentaire pour le club", a communiqué le Chelsea FC ce lundi.

Pochettino est ainsi de retour en Angleterre, lui qui avait dirigé Tottenham de 2014 à 2019, puis avait coaché le PSG jusqu'en juillet 2022.

Il aura fort à faire à Chelsea, qui sort d'une saison catastrophique en Premier League - 12e -, malgré des sommes astronomiques investies sur le marché des transferts.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach!