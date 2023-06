Le Qatar a choisi le nouvel entraîneur du PSG, Thierry Henry sera adjoint !

Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Selon les informations de la presse française, le Qatar aurait choisi le duo Julian Nagelsmann - Thierry Henry pour lui suppléer.

Malgré son 11e titre de champion de France, le PSG va se séparer de Christophe Galtier dans les prochains jours. Le Qatar, qui veut toujours remporter la Ligue des Champions le plus vite possible avec le club parisien, aurait déjà trouvé son remplaçant.

Selon les informations de la presse française et de l'Équipe, l'ancien coach de Leipzig et du Bayern Munich Julian Nagelsmann sera le prochain entraîneur du PSG. Footmercato ajoute que Thierry Henry, ancien adjoint des Diables et consultant pour Amazon Prime, sera son adjoint et aurait déjà accepté la proposition.

Alors que Luis Enrique était annoncé depuis plusieurs jours, c'est donc le jeune entraîneur allemand qui devrait officier au Parc des Princes la saison prochaine. Pour enfin remporter la C1 ?