Officiel : Tottenham prend une décision qui fait rentrer le club dans l'histoire

Tottenham Hotspur a nommé Ange Postecoglou comme nouvel entraîneur mardi. Il sera le premier Australien à diriger en Premier League et a été recruté pour un contrat de quatre ans.

Le président de Tottenham, Daniel Levy, était impatient de voir son équipe évoluer sous la houlette de Postecoglou.

"Ange apporte une mentalité positive et un style de jeu rapide et offensif. Il a de solides antécédents en matière de développement de joueurs et comprend l'importance du lien avec l'académie - tout ce qui est important pour notre club. Nous sommes ravis qu'Ange nous rejoigne alors que nous nous préparons pour la saison à venir", a déclaré M. Levy.

Postecoglou, qui a également entraîné l'équipe nationale australienne par le passé, a quitté le Celtic, club de Premiership écossaise, pour occuper un nouveau poste dans l'élite anglaise.

"Ancien joueur de l'équipe nationale australienne, Ange a dirigé le club de South Melbourne, remportant deux fois la National Soccer League et le championnat des clubs d'Océanie. Il a ensuite dirigé l'équipe nationale australienne des moins de 17 ans et des moins de 20 ans avant de devenir entraîneur en A-League, remportant la Premiership en 2011 et la grande finale du championnat en 2011 et 2012 avec Brisbane Roar, devenant ainsi le premier entraîneur à remporter des titres consécutifs en A-League", a déclaré le club anglais dans un communiqué de presse.

"Il est ensuite devenu sélectionneur de l'équipe nationale australienne de 2013 à 2017, emmenant l'équipe à la Coupe du monde de la FIFA 2014, remportant la Coupe d'Asie de l'AFC en 2015 et assurant la qualification pour la Coupe du monde de la FIFA 2018. Il a remporté la J1 League avec Yokohama F. Marinos en 2019 et nous rejoint après avoir quitté le Celtic où il a remporté la Scottish Premiership et la Scottish League Cup en 2021/22 et réalisé le triplé, en remportant la Scottish Premiership, la Scottish League Cup et la Scottish Cup en 2022/23", a ajouté le communiqué.

Tottenham a également déclaré que l'équipe d'entraîneurs de Postecoglou serait annoncée en temps voulu.

Auparavant, après le départ d'Antonio Conte en mars, Cristian Stellini et Ryan Mason avaient assuré l'intérim à la tête de l'équipe du nord de Londres.

Les Spurs ont terminé à la huitième place du championnat après une campagne décevante et ont manqué l'Europe pour la première fois depuis la saison 2009-10.