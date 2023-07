L'Inter Milan tourne déjà la page Lukaku et a une autre cible en tête

Romelu Lukaku ne reviendra pas à l'Inter Milan après son flirt avec la Juventus. Et les Nerazzurri ont déjà une autre cible en tête.

C'est l'information à ne pas manquer ce week-end dans le football belge : Romelu Lukaku et son agent se sont mis l'Inter Milan (et Roc Nation) à dos, et le Diable Rouge ne reviendra pas à San Siro malgré des semaines d'âpres négociations.

Du côté de l'Inter, on a refermé la porte et visiblement, on est passé à autre chose. Selon Sky Sports, la direction milanaise aurait en effet déjà jeté son dévolu sur un autre attaquant : Folarin Balogun.

Balogun a réussi une excellente saison en prêt à Reims (20 buts en 35 matchs), et ne devrait pas rester à Arsenal où il est rentré cet été. Les Gunners pourraient se décider à le vendre pour faire rentrer des liquidités, et l'international américain est estimé à 30 millions, soit moins que ce qu'aurait coûté Romelu Lukaku.