Jan Vertonghen, stop ou encore ? Il s'exprime : "J'ai déjà failli arrêter la saison passée, mais..."

Que va faire Jan Vertonghen cet été ? Tout le monde à Anderlecht se pose la question, et le recordman de caps en équipe nationale n'est pas encore sûr lui-même de ce qui l'attend. Il a évoqué cette réflexion et ce véritable dilemme.

Jan Vertonghen est quelqu'un d'hésitant. Ce n'est pas quelque chose d'évident de prime abord mais ceux qui le connaissent bien vous le diront. Et les derniers mois n'ont pas facilité la tâche du vétéran de 37 ans : alors qu'il prenait énormément de plaisir sur le terrain, Vertonghen a également reçu des signaux de la part de son corps.

Ainsi, cette déchirure à l'aine qui lui a coûté une fin de saison prématurée était-elle une simple coïncidence... ou un signe que l'âge avait rattrapé "Sterke Jan" ? Quand le médecin d'Anderlecht lui a annoncé que sa saison était finie, c'était en tout cas un coup dur. "Fuck... pour le même prix, je venais de jouer mon dernier avec Anderlecht", lâche Jan Vertonghen. "Je sais que quand je suis blessé, ce n'est jamais pour 3-4 jours".

© photonews

Un vrai crève-coeur, car Vertonghen prenait son pied cette saison, après une saison 2022-2023 calamiteuse. "La saison passée, tout ce qui pouvait mal se passer s'était mal passé. Je me suis même demandé si j'avais pris la bonne décision en venant ici", confesse-t-il. "Puis, le stage estival est arrivé... et le ciel s'est éclairci".

Vertonghen pas heureux du calendrier

On a alors vu un Jan Vertonghen de très haut niveau. "Je crois que j'ai réalisé l'une de mes meilleures saisons récentes. J'ai aussi retrouvé le plaisir. J'ai déjà été dans des groupes très unis, mais celui-ci était vraiment un plaisir. J'ai une superbe relation avec les jeunes du noyau, ils sont très drôles. Et cette bonne ambiance a influencé mon humeur, bien sûr".

Maintenant, il va falloir prendre une décision. On a récemment vu Jan se plaindre du calendrier surchargé qui attend les joueurs, et ça peut avoir son importance. Seulement une semaine de vacances en hiver ? C'est trop peu. "Ma famille vient de repartir seule en vacances. Ca ne rend pas les gens heureux", reconnaît-il.

© photonews

Bref : alors que les Diables Rouges se rendront bientôt à l'Euro, Jan Vertonghen ne sait pas encore s'il raccrochera ou non après la compétition. "Je n'en ai aucune idée", soupire-t-il. "J'aime vraiment la façon dont les choses se passent jusqu'ici, mais c'est une décision très difficile pour moi".

Je sais que je vieillis et que je ne m'améliore plus

"Vous savez, la saison passée, après le match contre l'AZ, j'avais déjà plus ou moins décidé d'arrêter. Je voyais ça comme le dernier match européen de ma carrière. Mentalement et physiquement, j'étais au plus bas", confesse le capitaine du RSCA. "Aujourd'hui, je me sens bien mieux... mais ça pourrait être différent demain. Et je veux être un joueur digne d'Anderlecht. Je sais que je vieillis, que je ne m'améliore plus ; en tant que capitaine, vous devez toujours pouvoir amener quelque chose sur et en-dehors du terrain".

Ce n'est pas la première fois que Jan Vertonghen envisage d'arrêter, même avant Anderlecht. "J'ai déjà dit ça dans plusieurs clubs. Le fait que j'hésite prouve bien à quel point je suis attaché à Anderlecht. Mais la question déterminante sera de savoir si je peux encore amener quelque chose au club.

La fin de saison, avec la blessure de Thorgan Hazard qui l'a énormément affecté et cette défaite contre Bruges, a également été difficile à vivre. "L'ambiance était très pénible dans le vestiaire. On voit alors ce que représente Anderlecht pour des gars comme Leoni ou Debast. Ils étaient en larmes".

Une chose est sûre : Jan Vertonghen ne veut pas que ses hésitations coûtent cher au RSCA. "Je sais que Jesper Fredberg a une date-butoir. Si nous n'avons pas pris de décision d'ici là, il doit recruter un ou deux défenseurs", conclut-il. Dans tous les cas, ce sera wait and see concernant le capitaine du Sporting...