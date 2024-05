Un ancien chouchou du Standard est libre... tout comme une légende du football allemand !

Le Standard devrait perdre Arnaud Bodart dans le courant du mercato estival. Le portier liégeois aimerait enfin s'offrir un nouveau défi dans sa carrière et n'attend qu'une seule chose : une offre.

En fin de saison, le Matricule 16 a déjà préparé sa succession. Matthieu Epolo était titulaire pour la fin des Play-Offs 2, et devrait l'être aussi, la saison prochaine.

Avant que les problèmes qui sévissent autour du club ne s'aggravent encore, le Standard avait émis l'idée de recruter un gardien supplémentaire, afin d'aider Laurent Henkinet à concurrencer Epolo. Une idée, évidemment, mise en stand-by.

Pour constituer son noyau pour la saison prochaine, les Rouches vont devoir se concentrer sur les joueurs qui sont déjà en bords de Meuse, les jeunes, et éventuellement quelques joueurs libres. Un ancien de Sclessin vient de le devenir... un gardien, justement.

De passage en Cité Ardente entre 2017 et 2019, Guillermo Ochoa a été libéré de son club de la Salernitana, après la descente de l'équipe en Série B. Cette saison, le portier mexicain a disputé 21 rencontres de Série A, sur 38 possibles. L'international à 151 reprises avait remporté la Coupe de Belgique 2018 avec le Standard, club pour lequel il a défendu les cages à 86 reprises.

L'ancien défenseur du Bayern Munich, Jerome Boateng, se retrouve dans la même situation. Les deux joueurs, âgés de 38 ans (Ochoa) et 35 ans (Boateng) peuvent se trouver un nouvel employeur. "Memo" devrait terminer sa carrière proche de sa famille... mais quid de Boateng, qui n'avait déjà pas convaincu lors de son récent passage à Lyon ?

🇩🇪🇲🇽 Jerome Boateng leaves Salernitana as free agent after relegation, same for Memo Ochoa.



Both players are available as free agents, as expected. pic.twitter.com/b7zXia5mOd