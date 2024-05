Le Bayern en est fou : "Kompany est l'un des coachs les plus intéressants d'Europe"

Vincent Kompany a été présenté à la presse ce jeudi. Et si le coach lui-même était confiant, ses dirigeants l'étaient également.

Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, était radieux ce jeudi au moment de présenter Vincent Kompany, nouvel entraîneur du club. "Je suis très heureux que tout soit réglé. Avec Vincent, nous avons attiré l'un des entraîneurs les plus intéressants au monde", assure-t-il.

"Nous connaissons bien sûr sa carrière en tant que joueur. C'est un jeune entraîneur, mais nos discussions ont été intenses et transparentes, nous partageons énormément de choses en termes de style de jeu et d'idées", continue Eberl. "Nous sommes prêts pour une nouvelle énergie au Bayern, une nouvelle façon de voir les choses".

L'idée est de replacer la stabilité au coeur du Bayern Munich, qui a connu énormément de changements de coach ces dernières années. "C'est vrai, nous avons connu une grosse fluctuation au poste d'entraîneurs, et ce n'est pas quelque chose qui me plaît", concède Max Eberl. "Mais désormais, tout le club est derrière Vincent. C'est notre opportunité pour calmer les choses et soutenir le coach, l'accompagner".

Kompany relève là le défi le plus ambitieux de sa carrière, mais la direction du Bayern semble très confiante. "Il nous a impressionnés. Nous ne pouvons que connaître le succès ensemble", affirme Max Eberl. "Il y aura peut-être des moments plus difficiles, mais il aura notre soutien".

La philosophie de Vincent Kompany a également convaincu les dirigeants. "Son travail a été acharné. On sait quel style de jeu il veut développer : le Bayern Munich veut dicter le jeu et c'est ce que Kompany a toujours voulu faire en tant que coach. Pour être honnête avec vous, après nos premières discussions, nous nous en sommes voulus de ne pas avoir pensé à lui plus tôt".

Même le travail du Belge à Anderlecht a été analysé par Max Eberl et Christoph Freund : "En Belgique, il avait l'équipe la plus jeune d'Europe mais jouait un football attractif ; en Championship, c'était très différent, il a dû devenir manager à part entière et construire un projet. Et il a atteint la Premier League", explique Eberl.

"Et même en PL, il a joué son jeu. Certes, il a tout fait pour ne pas être relégué, mais il n'a pas fait de concessions". Le directeur sportif du Bayern l'affirme également : Vincent Kompany "sera impliqué" dans le recrutement, qui commencera bientôt. Il semble qu'en Bavière, on soit déjà fou amoureux de "Vince the Prince", qui a de son côté donné une conférence de presse confiante (et en partie en allemand) (lire ici).