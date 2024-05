La bombe déjà désamorcée : non, Romelu Lukaku n'a pas encore trouvé son nouveau club

Quel futur pour Romelu Lukaku, qui ne devrait pas rester à l'AS Rome malgré une saison à 21 buts ? L'attaquant des Diables va revenir à Chelsea, en juin, avant de se chercher un nouvel employeur.

En début de semaine, une folle rumeur est née, dans la presse italienne, emmenée par la Gazzetta dello Sport. Antonio Conte devrait devenir le nouvel entraîneur de Naples, et voudrait prendre dans ses valises... Romelu Lukaku !

Après ses passages à l'Inter et à la Roma, il semblait peu probable de voir le buteur de 31 ans débarquer dans le sud de l'Italie. La bombe a déjà été désamorcée.

C'est le très sérieux journaliste italien, Fabrizio Romano, qui s'est targué de le faire. Non, Chelsea et Naples ne seraient pas en discussions pour échanger Victor Osimhen et Romelu Lukaku.

L'ancien attaquant de Charleroi est bien pisté par le club londonien, mais un échange avec "Big Rom" n'est pas à l'ordre du jour. Chelsea a placé la clause libératoire du Diable Rouge à 38 millions de livres, soit près de 45 millions d'euros, et utilise cette information pour tenter de convaincre les clubs.

