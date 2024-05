🎥 Christian Benteke encore en grande forme en MLS, il dépasse Lionel Messi !

Quelle saison Christian Benteke est en train de réaliser avec DC United ! Le Belge a encore inscrit un doublé cette nuit contre le Montréal CF.

Christian Benteke a retrouvé ses meilleures sensations en MLS. L'attaquant belge de 33 ans a encore inscrit un doublé la nuit passée, lors de la défaite de DC United au Montréal CF (4-2). Capitaine depuis cette saison, Benteke en est à 13 buts en 14 rencontres.

Pourtant, "Bentegoal" n'avait pas marqué lors des 3 dernières rencontres. La dernière fois, c'était le 12 mai dernier contre Atlanta United... et il avait inscrit un triplé. Avec ce total de 13 buts, Benteke rejoint le meilleur buteur de MLS (Cristian Arango, Real Salt Lake), et laisse derrière lui un certain Lionel Messi (11 buts) !

Pour autant, la saison de DC United n'est pas brillante. Le club de la capitale n'est que 10e en Conférence Est, à un point de Philadelphie et Nashville qui comptent un match de moins également. Les Playoffs ne sont donc pas acquis, loin de là, pour l'équipe de Christian Benteke.

L'ancien de Liverpool n'est pas le seul belge à avoir marqué la nuit passée. Hugo Cuypers a inscrit le seul but du Chicago Fire face à Orlando (1-1). C'est son 4e but depuis qu'il est arrivé à Chicago l'hiver dernier.