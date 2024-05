Le nom des deux jeunes qui vont accompagner les Diables pour les matchs amicaux est connu !

Domenico Tedesco avait annoncé que deux jeunes joueurs accompagneraient le noyau des Diables lors des amicaux du mois de juin. Leur nom a été dévoilé.

En début de semaine, Domenico Tedesco a annoncé la liste des 25 joueurs qui défendront les couleurs de la Belgique à l'Euro 2024.

Si notre sélectionneur avait l'opportunité de prendre jusqu'à 26 noms, il avait déclaré, lors de sa conférence de presse, que deux Diablotins viendraient préparer la compétition avec le groupe et seraient dans le noyau pour les matchs amicaux contre le Monténégro et le Luxembourg. "Il y aura deux jeunes des U21 qui viendront pour amener de la concurrence et potentiellement jouer dans ces amicaux."

L'occasion de permettre à deux Diablotins de s'immiscer dans la préparation d'un grand tournoi, mais aussi de pouvoir palier d'éventuelles blessures. Car ils sont assez nombreux, les Diables incertains.

Mandela Keita et Arne Engels intègrent le groupe des Diables Rouges

Jan Vertonghen, évidemment, mais aussi Arthur Theate et Aster Vranckx, notamment. Le jeune médian étant particulièrement douteux, il n'est pas surprenant de voir que ce sont deux jeunes joueurs qui occupent une position similaire qui vont intégrer le groupe.

En effet, selon les dires du Nieuwsblad, les deux jeunes joueurs qui ont encore une petite chance de disputer l'Euro 2024 sont Mandela Keita et Arne Engels. Le joueur de l'Antwerp était monté au jeu en Autriche, pour la première et seule fois avec le noyau A, tandis que celui d'Augsburg n'a pas encore disputé la moindre minute avec notre équipe nationale senior.