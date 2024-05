Une équipe U21 largement remaniée : la sélection des Espoirs pour le match face au Maroc est connue !

Les U21 de Gill Swerts défieront le Maroc le 5 juin prochain. Contrairement aux habitudes, la sélection n'avait pas été dévoilée en même temps que celle de l'équipe A.

Pas de rencontres officielles au programme pour les Espoirs de Gill Swerts, qui défieront les U21 du Maroc à Rabat le 5 juin prochain. Un match pour lequel le sélectionneur U21 a décidé de se passer de nombreux cadres. La sélection a été révélée officiellement ce jeudi.

Ainsi, Koni De Winter, absent du groupe des Diables Rouges l'Euro 2024, n'est pas non plus chez les Espoirs. Pas trace non plus de Mario Stroeykens, Killian Sardella, Eliot Matazo, Roméo Vermant, Arne Engels, Zeno Van den Bosch ou Hugo Siquet, tous titulaires lors du dernier match en Espagne.

À l'inverse, de nombreux joueurs vont honorer leur première cap en U21. Stanis Idumbo (18 ans - FC Séville), Matt Lendfers (18 ans - STVV), Chris Lokesa (19 ans - RKC Waalwijk), Rob Nizet (22 ans - Willem II), Joel Schingtienne (21 ans - OHL) ou encore Rhein Van Helden (21 ans - STVV) sont ainsi appelés pour la première fois.

Quels Espoirs avec les Diables Rouges ?

Ce qu'on ignore, c'est si les deux jeunes joueurs qui rejoindront les Diables Rouges la semaine prochaine pour les matchs amicaux face au Monténégro et au Luxembourg seront piochés dans cette sélection ou (et c'est plus probable) en sont absents en concertation avec Domenico Tedesco.

Auquel cas, les noms que nous avons cités ce matin (lire ici), à savoir Stroeykens, Sardella, Siquet et De Winter, sont très plausibles ; Malick Fofana, lui, serait alors laissé de côté par Tedesco.