Deux joueurs d'Anderlecht proches de sceller leur avenir ?

Anderlecht comptait cette saison deux joueurs en prêt depuis le FC Séville : Thomas Delaney et Ludwig Augustinsson. Vont-ils rester ?

On sait depuis longtemps que Ludwig Augustinsson et Thomas Delaney aimeraient rester au RSC Anderlecht au-delà de cette saison. Le Suédois et le Danois ont tous deux été prêtés par le FC Séville et ont convaincu qu'ils avaient les qualités pour se rendre indispensables au Sporting.

Ludwig Augustinsson a pris place au back gauche et mis Moussa N'diaye pour de bon sur le banc, s'imposant comme l'un des joueurs les plus fiables et réguliers au sein du onze de Brian Riemer. Le Suédois ne s'en cachait pas : s'il le peut, il aimerait rester à Bruxelles, lui qui n'a plus qu'un an de contrat à Séville.

Thomas Delaney, lui, a connu une saison faite de hauts et de bas et son bilan final a été entaché par plusieurs absences à des moments cruciaux. Mais une fois fit et disponible, le Danois était souvent indispensable à l'équilibre du onze de Riemer.

🚨El Anderlecht quiere hacerse con Delaney y Augustinsson en propiedad, el Sevilla FC podría dejarlos marchar por alrededor de 4M€ entre los dos. — Fernando Serrano (@OrtsSVQ) May 30, 2024

Selon le journaliste espagnol Fernando Serrano, suiveur du FC Séville, les discussions entre Anderlecht et le club andalou concernant la signature définitive des deux joueurs progresseraient bien. Thomas Delaney pourrait coûter 1,5 million d'euros.

Ludwig Augustinsson, lui, coûterait 2,5 millions d'euros, pour un package total de 4 millions. Une belle affaire de la part de Jesper Fredberg, qui confirmerait là deux joueurs très importants en vue de la saison prochaine.