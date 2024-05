"J'ai reçu une offre importante" : l'Atalanta arrive dans un moment charnière, l'entraîneur de Charles De Ketelaere montre la marche à suivre

L'Atalanta vient de remporter l'Europa League et va arriver dans un moment charnière : vendre et récupérer des bénéfices, ou jouer le coup à fond la saison prochaine ? L'entraîneur, Gian Piero Gasperini, a fait son choix.

C'était une des belles surprises de cette fin de saison. Alors que le Bayer Leverkusen était intouchable et semblait se diriger vers un triplé historique, l'Atalanta Bergame n'a fait qu'une bouchée de la formation allemande en finale d'Europa League.

Avec Charles De Ketelaere sur la pelouse, les Italiens ont su profiter d'un triplé de Lookman, sur une autre planète lors de cette finale, pour remporter la première compétition européenne de leur histoire. Un sacré moment.

Pour la direction de l'Atalanta, le moment est charnière. Faut-il vendre, dès cet été, pour récupérer des bénéfices et se construire une presque nouvelle équipe, ou continuer sur les bases des dernières saisons et jouer le coup à fond, tant en championnat qu'en Ligue des Champions ?

À Bergame, tout le monde semble avoir fait son choix : dans le rang des joueurs, déjà, aucun cadre ne semble vouloir quitter le navire maintenant. Ce ne sera pas le cas de Charles De Ketelaere, en tout cas.

Malgré l'attrait de la Premier League, Gian Piero Gasperini va rester à l'Atalanta

Celui qui aurait pu le faire, c'est Gian Piero Gasperini, l'entraîneur. Le T1 de 66 ans, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, a avoué avoir repoussé une offre intéressante.

"J'ai reçu une proposition importante d'un club de Premier League. Je ne peux pas accepter et quitter l'Italie maintenant. Je me sens bien et je planifie mon futur avec l'Atalanta."

En place depuis juin 2016, Gian Piero Gasperini n'a donc pas encore terminé son aventure à Bergame. Après avoir remporté le premier trophée majeur de sa carrière, l'entraîneur italien veut continuer de jouer les trouble-fêtes... et pourquoi pas en Ligue des Champions ? En tout cas, la nouvelle est plutôt rassurante pour Charles De Ketelaere.