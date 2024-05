Amadou Onana a très faim pour l'Euro et envoie un message clair à Domenico Tedesco

Les Diables Rouges commenceront à se préparer pour l'Euro prochainement. Amadou Onana est déjà un élément très important de l'équipe de Domenico Tedesco, mais le joueur d'Everton veut encore plus.

Le 14 juin, le pays hôte, l'Allemagne, lancera le tournoi en affrontant l'Écosse. Les Diables Rouges devront attendre un peu plus longtemps et joueront leur premier match le 17 juin contre la Slovaquie.

Ce vendredi, tous les joueurs se rassembleront à Tubize. Amadou Onana attend avec impatience cette grande aventure. "Je suis toujours prêt pour ce genre de grands tournois. Ce sont les matchs que tout footballeur veut jouer", a-t-il déclaré au journal Het Laatste Nieuws.

"Il y a des joueurs qui ont disputé cinquante matchs cette saison, qui ont également joué en Ligue des champions, en Ligue Europa ou en Conférence League. Avec Everton, nous n'avions pas de football européen. C'est peut-être un petit avantage pour moi."

Onana a déjà porté le brassard de capitaine chez les Diables Rouges. Il a de bonnes chances d'être titulaire. "C'est une décision qui doit venir de l'entraîneur", sait Onana, qui a également un message pour Tedesco. "Je suis prêt. Pour n'importe quel rôle. J'aimerais jouer un rôle important, j'espère être sur le terrain et aider mes coéquipiers du mieux que je peux."

Le milieu de terrain déjà accumulé onze sélections. A seulement 22 ans, il montre de nombreuses qualités de leadership. "Onze sélections ce n'est pas énorme, non, mais dans les matchs que j'ai joués, j'ai eu un impact important. Je pense que les gens pensent donc que je suis là depuis longtemps. Cela me fait plaisir. Mais j'ai encore un long chemin à parcourir et beaucoup à apprendre."