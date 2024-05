OFFICIEL : un ancien d'Anderlecht reprend les rênes de Burnley après le départ de Kompany

Ce jeudi, Vincent Kompany a été présenté à la presse en tant que nouvel entraîneur du Bayern Munich. Le Belge se retrouve devant le plus grand défi de sa jeune carrière d'entraîneur.

Il quitte ainsi Burnley, qu'il avait rejoint à l'été 2022 en provenance du Sporting d'Anderlecht. Il était parvenu à faire remonter les Clarets en Premier League après une saison historique.

Cependant, cette saison-ci n'a pas du tout répondu aux attentes. Le club a terminé à la 19e place de Premier League. Malgré ce résultat décevant, Kompany n'a pas laissé passer l'opportunité de rejoindre le Rekordmeister.

Pour le remplacer, Burnley a nommé son ancien adjoint Craig Bellamy comme nouvel entraîneur principal. Le Gallois était déjà assistant de Kompany à Anderlecht.

"Suite au départ de Vincent Kompany, nous travaillons activement à la recherche d'un entraîneur. Entre-temps, le club a placé Craig Bellamy, assisté de Mike Jackson, aux postes d'entraîneur principal par intérim et d'entraîneur adjoint (...) Nous fournirons d'autres informations sur la nomination d'un entraîneur permanent en temps voulu", explique le communiqué.

