🎥 Vincent Kompany a déjà fait forte impression auprès des joueurs du Bayern Munich

Le Bayern s'est tourné vers Kompany après que de nombreux autres entraîneurs aient décliné l'offre. "Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Oliver Glasner... Le Bayern les a tous déjà sollicités", déclare Christian Falk, chef du département football au journal allemand Bild, dans une interview pour Het Laatste Nieuws.

"Mais Kompany a toujours figuré sur la liste du directeur sportif Max Eberl. Le club a organisé des entretiens vidéo avec lui et l'a également rencontré à Londres et Amsterdam. Ils étaient rapidement convaincus que Kompany était l'homme qu'il fallait. Lui n'a d'ailleurs eu besoin que de cinq minutes pour dire 'oui' au Bayern."

Falk sait que Kompany a relevé une mission difficile. "À part Leroy Sané, les joueurs ne le connaissaient pas très bien, mais une vidéo d'un discours intense à Anderlecht circule sur leurs téléphones. Certains joueurs ont été surpris."

La vidéo date du match nul contre STVV, lorsque Kompany a perdu son sang-froid dans le vestiaire. Il a remis Joshua Zirkzee à sa place et a critiqué toute son équipe.

Cependant, Kompany sait ce qui l'attend: gagner et devra remporter des titres. La pression sera beaucoup plus grande qu'à Anderlecht ou à Burnley. Perdre un match rendra les choses difficiles. En perdre deux, ce sera la catastrophe. "Chaque entraîneur doit gagner ici", conclut Falk.

