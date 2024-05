🎥 Un invité spécial au Stade Roi Baudouin avant Belgique-Monténégro

Les Diables Rouges vont-ils affronter le Monténégro et le Luxembourg dans un Stade Roi Baudouin à moitié vide ? C'est une possibilité (lire ici). Mais qu'à cela ne tienne, l'Union Belge souhaite profiter de ces deux derniers matchs à la maison avant l'Euro 2024 pour faire la fête.

On sait notamment que plusieurs anciens Diables Rouges ayant récemment annoncé leur retraite seront mis à l'honneur pour le deuxième de ces matchs amicaux.

Ce sera ainsi l'occasion de dire au revoir à Kevin Mirallas et Marouane Fellaini, respectivement 60 et 87 caps avec les Diables Rouges, qui seront présents en avant-match le 8 juin face au Luxembourg.

Et mercredi 5 juin, face au Monténégro ? Pour ce match, actuellement celui qui attire le moins les foules, c'est un chanteur flamand qui viendra animer le stade. Metejoor, l'un des chanteurs de pop les plus en vue au nord du pays, viendra chanter son tube De Zijlijn pour le public du Stade Roi Baudouin.

La fédération espère également que l'effet de la sélection révélée ce mardi gonfle un peu les ventes des tickets. On sait que Domenico Tedesco ne voulait pas de ces matchs amicaux et aurait préféré un peu plus de calme ; visiblement, il n'est pas le seul à estimer que le calendrier est bien assez chargé.

Come and enjoy Metejoor performing at Red Devils-Montenegro next Wednesday! Get your tickets via https://t.co/CjN5Zz0wVl pic.twitter.com/6MDPprOArX