C'est fait pour Will Still : voici où signera l'ancien coach du Stade de Reims

Les rumeurs n'auront pas fait long feu. Will Still sait où il entraînera la saison prochaine.

Will Still va-t-il entraîner en France ou en Angleterre ? C'était la grande question ces dernières heures, alors que Still était cité comme le candidat numéro 1 pour succéder à Franck Haise au Racing Lens. Sky Sports affirmait en effet ce jeudi que Sunderland, en Championship, gardait un oeil sur Will Still également.

Il n'en sera rien : selon nos informations, c'est bien en Ligue 1 et plus précisément au Racing Lens que Will Still va poursuivre sa carrière. Le Belge de 31 ans va y signer un contrat de deux ans avec une option pour une saison supplémentaire.

Still succédera à un monument au Stade Félix Bollaert : Franck Haise, parti à l'OGC Nice, avait emmené le Racing Lens de la Ligue 2 à la Ligue 1 avant d'aller chercher la Ligue des Champions au terme de la saison 2022-2023. Haise avait alors été élu entraîneur de l'année aux trophées UNFP.

Will Still, lui, entraînera là son second club en Ligue 1 après avoir obtenu d'excellents résultats à la tête du Stade de Reims. Le Belge avait été licencié au début du mois de mai après une mauvaise série, mais sa cote n'avait pas baissé en France pour autant.