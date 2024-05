Une pépite de l'Union en route vers LaLiga ?

Hamza Oubella, jeune défenseur central belgo-espagnol de l'Union Saint-Gilloise, suscite un intérêt croissant de la part des clubs européens grâce à ses performances.

Hamza Oubella, jeune défenseur central belgo-espagnol de l'Union Saint-Gilloise, suscite un intérêt croissant de la part des clubs européens grâce à ses performances. Suivi de près par des clubs espagnols ainsi qu'un grand club hollandais, il est fort probable que Hamza Oubella retourne en Espagne, son pays natal, cet été.

Un Gabarit Impressionnant

Né le 26 février 2009, Hamza Oubella se distingue par son gabarit imposant, mesurant 1m92 pour 69 kg. À seulement 15 ans, il présente déjà un physique robuste qui, combiné à ses compétences techniques et mentales, en fait un défenseur central très prometteur. Son gabarit est un atout majeur qui lui permet de dominer physiquement sur le terrain.

Des Compétences Variées et Déterminantes pour son Poste

Doté d'un physique impressionnant, Hamza utilise de mieux en mieux son corps dans les duels. Cependant, il doit encore travailler sur ses petits déplacements pour devenir plus agile et réactif sur le terrain.

Avec son âge, son gabarit et ses compétences, Hamza Oubella est considéré comme un futur top défenseur. Les intérêts des clubs espagnols et hollandais témoignent de son potentiel et de son attractivité sur le marché des transferts. Son retour en Espagne cet été pourrait être une étape décisive dans sa carrière, lui permettant de se développer dans un environnement compétitif et de haut niveau. Au nez et à la barbe de l'Union.