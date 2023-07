🎥 "Lukaku, nous n'en voulons pas !" : le message clair des tifosi turinois

Alors que la Juventus est désormais citée comme la destination la plus plausible en Italie pour Romelu Lukaku, les supporters bianconeri ont fait entendre leur voix. Ils sont clairs : Lukaku, ils n'en veulent pas.

Les relations entre Romelu Lukaku et les supporters de la Juventus ont été très tendues la saison dernière. Lors de ce duel qu'on appelle souvent "derby d'Italie", entre deux clubs dont les relations sont très tendues, Lukaku avait été visé par des chants et cris racistes le 4 avril dernier, et exclu pour sa réaction.

Suite à cela, une énorme polémique avait éclaté : la fédération italienne avait annulé la suspension de Romelu Lukaku, et 171 supporters turinois avaient été interdits de stade. La surprise était donc grande quand le nom du Diable Rouge a été cité à la Juventus, alors que son transfert à l'Inter Milan semblait bouclé.

On ignore si Lukaku est prompt à pardonner, ce qui expliquerait cette volte-face, mais les tifosi de la Juventus, eux, ne portent pas le Belge dans leur coeur. Réunis devant le centre d'entraînement turinois, ils ont fait entendre leur voix, scandant : "Noi Lukaku non lo vogliamo", soit "Lukaku, nous n'en voulons pas".