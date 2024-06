Witsel a totalement changé de rôle : "Dans ma tête, je ne suis plus un milieu de terrain"

C'est un nouvel Axel Witsel que les supporters des Diables Rouges vont (re)découvrir à partir de la semaine prochaine. Fini le milieu de terrain régulateur des derniers Euros et Coupes du Monde, place à un défenseur central !

Domenico Tedesco avait été très honnête concernant le retour d'Axel Witsel en sélection nationale : "S'il était resté au milieu de terrain, il ne serait certainement pas parmi nous". La concurrence au milieu est en effet rude, et c'était la raison pour laquelle Witsel n'avait initialement pas été repris.

Depuis, Axel a totalement fini sa mue. "Depuis que El Cholo (Diego Simeone, nda) m'a remis en défense centrale, dans ma tête, je ne suis plus un milieu de terrain. Même en mars 2023 quand la première sélection était sortie, je commençais à me faire à ce poste", assure Witsel en conférence de presse.

"Bien sûr, la première année, j'ai dû m'adapter, même si j'ai déjà fait pas mal de bons matchs. Mais cette saison, je me suis senti beaucoup plus à l'aise à cette position", continue-t-il. "J'ai fait toute ma carrière en tant que n°6, donc bien sûr, au début, ça change. Il faut faire attention à ne pas être pris dans son dos, et tout le monde ici sait que je ne suis pas un joueur rapide (rires). Il faut être rapide dans la tête".

Le jeu de l'Atlético Madrid défendu par Witsel

Cette saison, l'Atlético Madrid a même complètement changé de style de jeu, d'où ce repositionnement de Witsel. "On joue bien, quand même, maintenant, non ? Merci ! (rires). C'est totalement différent en termes de profils par rapport à l'époque des Godin, Felipe... où c'était fort défensif, ça gagnait 1-0 puis ça fermait la porte", assure le Diable Rouge.

"Maintenant, ça joue au ballon, ça ressort de derrière, et c'est aussi pour ça que le coach m'a replacé à ce poste. Ca joue beaucoup mieux au football maintenant", se réjouit Witsel, qui évolue cependant dans une défense à trois et pas à quatre comme ce sera le cas en sélection.

© photonews

"C'est vrai que ça change un peu, quand on joue dans une défense à 4, il y a un peu plus de courses. Mais les bases sont les mêmes. On a peut-être joué 4-5 fois à 4 derrière cette saison, notamment à Gérone où on passe en 4-4-2 à la mi-temps et où ça change le match", explique-t-il.

"C'est surtout important que j'apprenne bien les bases de ce que veut le coach Tedesco car je viens d'arriver, je vais donc devoir assimiler tout ça dans les deux semaines à venir". Une belle modestie de la part d'un joueur qui compte 130 caps en équipe nationale...