Une légende se mouille : "Je crois que nous allons arriver jusqu'en demi-finales, après avoir battu la Belgique"

A 59 ans, Ianis Hagi est toujours un acteur très écouté du football roumain. Et il voit grand pour la sélection à l'Euro.

Depuis son âge d'or à la fin des années '90, la Roumanie a beaucoup de mal à se faire entendre sur la scène internationale. Les Tricolorii ne se sont plus qualifiés pour une Coupe du Monde depuis 1998 et n'ont plus remporté un match à l'Euro depuis 2000.

Il s'agit précisément de l'un des adversaires de nos Diables en compagnie de la Slovaquie et de l'Ukraine. Mais attention à l'excès de confiance. Car la confiance, elle semble précisément enfin renaître chez les Roumains.

"Je crois que nous allons arriver jusqu'en demi-finales, après avoir battu l'Ukraine et la Belgique" a d'ailleurs déclaré Gheorghe Hagi, dans des propos relayés par le compte Foot Roumain.

La Roumanie, un match piège ?

Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue de la part de l'ancien joueur du Real et du Barca. Reste à voir si cela se confirmera sur le terrain. L'équipe s'appuie notamment sur quelques anciennes connaissances du championnat belge comme Nicolae Stanciu, Razvan Marin, Ianis Hagi (le fils de Gheorghe) ou Denis Dragus.

Nos Diables joueront contre la Roumanie lors du deuxième match de la phase de groupe, le 22 juin à Cologne.