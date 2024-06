📷 Eden Hazard se prépare déjà pour son nouveau grand défi !

La Kings World Cup ne s'est pas passée comme prévu pour le Deptostra FC d'Eden Hazard et Céline Dept, éliminés après deux matchs seulement à Mexico City. Les Belges sont rentrés au pays, et Hazard va donc pouvoir prendre des vacances en famille.

Ou pas ? Le jeune retraité semble déjà s'être fixé un objectif. Grand amateur de vélo, il a en effet prévu de gravir le Mont Ventoux, comme il l'a posté sur ses réseaux sociaux.

On sait que la famille Hazard prévoyait de réaliser cette sortie mythique à vélo tous ensemble, avec notamment Thorgan, mais ce dernier est encore blessé pour de longs mois et cela devrait donc être pour l'été prochain.

Eden Hazard ready to climb the Mont Ventoux with the Intermarché-Wanty jersey 🤩🚴 pic.twitter.com/OeH0huSmC7