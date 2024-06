"Brian Riemer est l'un des meilleurs coachs défensifs de la saison"

Jesper Fredberg a ouvertement défendu le bilan de Brian Riemer, avec qui il compte bien continuer à travailler en vue de la saison prochaine. L'entraîneur danois a été très critiqué, ce que Fredberg ne conçoit pas vraiment.

Brian Riemer a été la cible d'énormément de critiques, notamment dans les derniers mois de la compétition. Malgré un Anderlecht jouant le titre, les Mauve & Blanc n'ont jamais proposé un jeu chatoyant et, surtout, se sont loupés lors d'énormément de moments-clefs.

Pour Jesper Fredberg, cependant, ces critiques sont difficilement recevables. "Je ne comprends pas trop les critiques à l'égard de Brian Riemer. Il a mis l'équipe sur de bons rails sur le plan tactique, il y a une structure défensive claire", déclare le CEO Sports du RSC Anderlecht dans le Nieuwsblad.

"Selon moi, Brian Riemer est l'un des meilleurs coachs défensifs et en termes d'organisation cette saison", continue Fredberg.

"Un manque de flexibilité ? Je ne suis pas d'accord. Nous devons surtout apprendre à être plus efficaces sur le plan offensif".

Ce sera l'un des grands défis de Brian Riemer la saison prochaine : créer du déséquilibre balle au pied et beaucoup plus de mouvement dans le dernier tiers de terrain. La patience des supporters ne sera pas éternelle, et même celle de Fredberg finira bien par s'effriter si des investissements massifs sont effectués cet été...