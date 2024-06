Entre le funambulisme et la technique de l'autruche : la manoeuvre dangereuse de 777 dans la reprise du Standard

Le Standard est toujours dans le flou concernant cet été. Et 777 Partners ne fait rien pour mettre de la clarté sur la situation.

En coulisse, ca s'active toujours pour aiguiller la reprise du Standard. Hier, nous évoquions ainsi les contacts établis entre Bruno Venanzi et un homme d'affaire belge. Mais tout cela est encore bien nébuleux.

Et pour cause : à l'heure actuelle, il est plus difficile qu'annoncé de faire un point sur la réelle situation du Standard. A quel point les comptes du club sont-ils dans le rouge ? 777 semble entretenir sciemment le mystère.

La RTBF rapporte notamment ces mots d'un candidat à la reprise : "On a demandé à voir les comptes de manière confidentielle, mais 777 Partners et les entreprises qui l’accompagnent dans la vente du Standard ne répondent pas".

Le Standard dans de sales draps

Le but de la manoeuvre ? Ne pas alerter plus encore les repreneurs, rassurer quant à la capacité de remboursement. Mais également masquer les pratiques illégales effectuées au nom du club.

777 et le Standard sont plus que jamais sur un fil : cette situation ne peut pas tenir bien longtemps. D'autant que ce n'est pas pour faciliter les négociations en cours.