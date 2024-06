Josh Wander tire-t-il toujours les ficelles au Standard...malgré sa démission ?

La passation de pouvoir s'annonce longue entre 777 Partners et le futur repreneur. En attendant, difficile de dire qui tient vraiment la barre.

Il y a deux mois, nous vous parlions de la démission de Josh Wander et Steve Pasko, les deux directeurs de 777 Partners. Vu l'écroulement du fonds d'investissement américain, la situation était devenue intenable. Le Standard devait ne plus entendre parler d'eux.

Mais dans les faits, cela pourrait être un peu plus compliqué que cela. Mais ces changements ne sont toujours pas visibles au moniteur belge rapporte la RTBF.

Et cela va plus loin : un porte-parole de 777 déclare au Financial Time que Wander et Pasko oeuvrent toujours bien au sein du groupe.

Une transition longue et difficile pour le Standard

"Wander et Pasko restent propriétaires de 777 Partners à 100%. Ils sont complètement dévoués pour offrir un avenir prospère à l’entreprise. Les deux hommes continuent de définir l’orientation stratégique de l’entreprise à tous niveaux, supervisant tous les changements pour renforcer la valeur de l’entreprise à long terme" explique-t-il.

Faire un pas de côté en quittant le Conseil d'Administration n'est donc pas synonyme de départ total. Jusqu'à la fumée blanche quant à l'arrivée d'un repreneur, certaines ombres pourraient donc continuer de planer au-dessus de Sclessin.