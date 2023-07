"400 millions prêts pour Kylian Mbappé" : le transfert de l'été en préparation ?

Kylian Mbappé est de retour à l'entraînement du côté du PSG... mais sera-t-il toujours parisien en fin de mercato ? La presse espagnole fait ses gros titres, ce mardi, d'une enveloppe madrilène pour le joueur...

Cette semaine, Kylian Mbappé a fait, l'air de rien, son retour à l'entraînement du côté du Paris Saint-Germain. Après des discussions tendues par médias et communiqués interposés, la situation paraît revenir à la normale - en surface seulement, car les rumeurs de départ ne s'arrêtent pas pour autant.

La situation est claire : Mbappé est en fin de contrat (et donc gratuit) dans un an, et le PSG veut qu'il prolonge ou s'en aille. Mais même à un an de sa fin de bail, Kylian Mbappé coûte très cher. Le Real Madrid, sa destination de rêve, serait ainsi prêt à faire des folies.

En effet, ce mardi, Marca comme AS en font leur Une : le Real Madrid préparerait "l'opération Mbappé", et aurait rien moins que... 400 millions d'euros prêts pour régler le dossier. Une somme que le Real "n'envisagerait pas de dépenser" d'un coup pour Mbappé, mais elle est disponible suite aux bilans financiers du club.

Tout le monde s'attend à ce que le dossier se décante en août : le 1er août, Kylian Mbappé touchera en effet 40 des 80 millions de la prime de fidélité dont il dispose pour son contrat arrivant à échéance. Après cela, les discussions pourraient commencer. Le PSG avait dépensé plus de 220 millions d'euros pour Neymar et veut que ce record soit battu pour un départ de Mbappé : réalisable ?