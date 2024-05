La mère de Kylian Mbappé donne un énorme indice sur le futur de son fils

Le joueur français a récemment annoncé sur départ du Paris Saint-Germain. Place désormais à l'annonce de son nouveau club d'ici quelque semaines.

Même si cette annonce était attendue, elle a fait l'effet d'une bombe : il y a quelques jours Kylian Mbappé a posté une vidéo dans laquelle il a fait ses adieux au Paris Saint-Germain.

La fin d'une belle aventure de sept ans avec des hauts et des bas et surtout une partie de l'Histoire du club écrite de la plus belle des manières.

Mbappé annoncé au Real Madrid début juin ?

Désormais, tous les regards sont... toujours tournés vers l'international français puisque tout le monde attend l'annonce de son nouveau club pour la saison prochaine. Si tout porte à croire que le Real Madrid sera le club annoncé, rien n'a été confirmé pour l'instant... à moins que !

Au micro de plusieurs journalistes, la mère de Kylian Mbappé (qui est également sa conseillère) a donné un bel indice puisque quand on lui a demandé la future destination de son fils, elle a répondu : "Mais vous le savez déjà, quand même".

Les rumeurs parlent d'une officialisation après la finale de la Ligue des champions le 1er juin prochain dans laquelle le Real Madrid affronte le Borussia Dortmund.