Indésirable en Belgique, un coach belge prolonge l'aventure à l'étranger après sa superbe saison

Peter Maes a accompli l'impossible avec Willem II, menant le club de Tilburg vers l'Eredivisie. Son contrat ne courait que jusqu'à la fin de la saison, mais il a maintenant été prolongé.

Peter Maes a prolongé son contrat à Tilburg jusqu'en 2026. Un retour en Belgique n'était pas vraiment envisageable, car après l'Opération Mains Propres, Maes est en quelque sorte persona non grata dans son pays d'origine. Mais à Willem II, il est véritablement apprécié.

"Le club et la ville se sont rapidement faits une place dans mon cœur", déclare Maes lui-même sur le site du club concernant sa prolongation. "La confiance que je ressens de la part de tous les supporters de Willem II me fait vraiment plaisir et je leur en suis très reconnaissant. C'est pourquoi je reste volontiers lié à ce beau club."

C'est le nouveau directeur technique belge, Tom Caluwé, qui a immédiatement pu faire passer cette décision stratégique importante. "Dès mon premier jour de travail, mon objectif au sein du club était clair : garder Peter à bord."

"Immédiatement après l'annonce de ma nomination, j'ai donc appelé Peter pour entamer les discussions. Les résultats obtenus par les joueurs et l'équipe sous sa direction sont formidables."

"Avec Maes comme entraîneur principal, le poste le plus important au sein du club est pourvu, et nous avons la bonne personne pour continuer à construire les performances sportives du club la saison prochaine. Les prochaines étapes seront les discussions avec les autres membres de l'équipe technique et bien sûr la constitution d'un groupe de qualité pour l'Eredivisie."