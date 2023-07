Le Qatar va apprécier : un joueur du PSG monte au créneau pour Mbappé

Kylian Mbappé, l'attaquant du Paris Saint-Germain, reçoit le soutien de son coéquipier Marquinhos alors que l'avenir du joueur reste incertain. Malgré des chances très minces de le voir rester à Paris, le capitaine du PSG espère que Mbappé continuera à évoluer dans la capitale française.

Actuellement, le PSG est en conflit avec Mbappé. Le joueur n'a pas l'intention de renouveler son contrat avec le club parisien, ce qui signifierait qu'il quitterait l'équipe l'année prochaine sans qu'aucune indemnité de transfert ne soit versée au PSG. En réponse, le club n'est pas disposé à coopérer avec lui et envisage de le vendre dès cet été.

Lors d'une conférence de presse, Marquinhos a abordé cette délicate situation en déclarant : "C'est une question difficile. Kylian est un joueur exceptionnel, mais la direction a pris une décision. Nous souhaitons conserver les meilleurs joueurs avec nous et espérons qu'une bonne solution sera trouvée."

Plus tôt cette semaine, le PSG a pris une mesure significative en ne conviant pas Mbappé lors du stage au Japon. Selon L'Équipe, le PSG estime que l'attaquant a déjà conclu un accord avec le Real Madrid, ce qui explique cette décision visant à accroître la pression. Outre le Real Madrid, d'autres clubs tels que Chelsea et certains clubs d'Arabie saoudite montrent également un intérêt pour la superstar Mbappé. L'avenir de l'attaquant reste donc hautement spéculatif et suivi de près par les fans du football du monde entier.