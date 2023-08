Mal-aimé en Pro League, il signe à Manchester United

Selon les informations de Fabrizio Romano, Sofyan Amrabat, ancien joueur du Club Bruges et actuellement au sein de la Fiorentina, aurait donné son accord pour un transfert à Manchester United.

Le milieu de terrain marocain pourrait bientôt recevoir une offre officielle de la part du club anglais, une fois que les Red Devils se seront séparés de Donny van de Beek et/ou de Fred.

Depuis un certain temps, l'avenir d'Amrabat fait l'objet de nombreuses spéculations. Le milieu de terrain a particulièrement brillé avec le Maroc lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, suscitant l'intérêt de plusieurs clubs. Bien qu'un club d'Arabie Saoudite ait également montré de l'intérêt pour lui en début de semaine, Manchester United semble désormais sérieusement tenter de le recruter.

Selon les informations de Romano, Amrabat aurait donné son accord à Erik ten Hag depuis le mois de juin, date des premières discussions entre le joueur et le club. Malgré les adieux personnels déjà effectués par le joueur, le transfert n'est pas encore totalement finalisé. Jusqu'à présent, Manchester United n'a pas fait d'offre officielle à la Fiorentina, où Amrabat est sous contrat jusqu'à la mi-2024. Le club italien ne peut s'attendre à une offre officielle qu'une fois que Manchester United se sera débarrassé des milieux de terrain Fred et/ou Van de Beek.

D'ailleurs, Donny van de Beek suscite l'intérêt de la Real Sociedad, selon les médias espagnols et Romano. Des discussions ont déjà eu lieu entre le club basque et le joueur néerlandais, et les deux clubs cherchent maintenant à se rapprocher pour conclure un accord.