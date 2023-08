De Ketelaere est-il déjà relancé ? Son coach temporise

Pour son premier match sous le maillot de l'Atalanta, Charles de Ketelaere s'est mis en évidence, avec un but lors de la victoire 0-2 face à Sassuolo.

Un bol d'air pour le Diable Rouge, qui n'avait plus marqué depuis plus d'un an et sortait d'une saison très compliquée à Milan.

Au micro de DAZN, son coach Gian Pero Giasperini a réagi à la prestation de De Ketelaere.

"Il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment parce qu'il revient d'une saison difficile, pour diverses raisons. Mais il vient de Milan, une équipe de haut niveau, où l'on travaille bien : cela m'aidera dans mon travail."