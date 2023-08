Chelsea en a assez et pousse Romelu Lukaku à accepter une offre

Romelu Lukaku est toujours à Chelsea, où il est mis à l'écart du groupe. De nombreuses pistes ont été citées, mais les Blues aimeraient que le Diable Rouge se décide.

Le temps presse pour Romelu Lukaku. Tous les championnats ont repris, mais le Diable Rouge n'a toujours pas de club malgré des discussions qui s'éternisent avec, successivement, l'Inter Milan, la Juventus et l'AC Milan. Le Belge, mais aussi Chelsea seraient un peu trop gourmands.

Mais les Blues veulent être certains de se séparer de Lukaku et de son gros salaire d'ici au mois de septembre. Selon talkSport, Chelsea commencerait à faire pression sur Romelu Lukaku pour qu'il accepte une offre, et si ce n'est pas en Italie, il faudrait que ce soit en Arabie Saoudite.

L'Arabie est en effet toujours très intéressée, plus précisément le club d'Al-Hilal. Problème : Al-Hilal a récemment accueilli Aleksandar Mitrovic, et n'a donc plus vraiment besoin d'un buteur. talkSport affirme que le club pourrait décider d'aller chercher Lukaku... et de revendre Mitrovic, à peine arrivé, à un autre club saoudien.

Une perspective assez loufoque, qui n'éclaire certainement pas le futur à court terme du meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge. Affaire à suivre...