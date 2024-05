🎥 Henok Teklab s'offre une grande première avec son but complètement dingue

Au retour des vestiaires, l'Union a fait douter Bruges en inscrivant le but d'ouverture. Les deux équipes ont finalement partagé.

On a cru dans un premier temps que l'Union allait créer la surprise au Jan Breydelstadion lundi soir ; ensuite on s'est permis de croire que Bruges allait repasser devant Anderlecht au classement. Au final, les deux équipes ont partagé et c'est un résultat qui arrange les Mauves.

Mais dans cette rencontre totalement folle, pleine de suspense et riche en buts, il y a bien eu une grande première ! Pour un certain Henok Teklab.

Un premier but pour Teklab

Arrivé de Preußen Münster et de la troisième division allemande l'été dernier, le natif de Frankfurt am Main aura lancé son équipe en inscrivant un but magistral au retour des vestiaires.

Et même si cette joie aura été de courte durée et que le résultat reste un partage entre les deux équipes, Teklab se souviendra probablement de ce but pendant un moment.

En effet, il s'agissait... de sa toute première rose pour l'Union Saint-Gilloise depuis son arrivée en juillet 2023 !