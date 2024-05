L'Union Saint-Gilloise pleine de regrets : "Je préfère le titre à la Coupe"

L'Union a gardé une chance ce pouvoir arracher le titre de champion de Belgique en prenant un point à Bruges. Mais il faudra un certain alignement des planètes.

Dans un match au scénario fou, l'Union Saint-Gilloise a réussi à arracher un point sur le terrain de Club Bruges et maintient un espoir de pouvoir s'offrir le titre de champion de Belgique devant Anderlecht et son adversaire de lundi soir.

Un partage qui les maintient dans cette course folle dont ils semblaient pourtant favoris avant le début des Champions Playoffs. Mais après avoir mené au score au Jan Breydel, les joueurs de l'Union ne sont pas satisfaits.

Moris préfère gagner le championnat

"Oui, nous avons des regrets. Et ce, car nous avons fait preuve de résilience lorsque nous nous trouvions dos au mur. Et nous avons vu que, malgré son très bon parcours en Playoffs 1, le Club peut se montrer fragile lorsqu’il est poussé dans ses retranchements, chose que nous sommes parvenus à faire. Et j’en suis fier", a confié Anthony Moris dans des propos rapportés par Le Soir.

Il faudra un sacré alignement des planètes pour que l'Union puisse s'offrir le sacre au bout des deux dernières journées : "Je dis toujours que le destin va écrire l’histoire. Et tout peut encore arriver".

Cependant, pour Moris, le choix entre gagner la Coupe de Belgique ou le championnat est vite fait : "La victoire en Croky Cup, c’est génial. Et personne ne crachera dessus. Mais il y a une grande différence entre la Coupe et le championnat. À choisir, je préfère être champion. De fait, le titre est plus prestigieux"