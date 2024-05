Le Club Bruges condamné avant même le match face à Anderlecht ?

La bataille pour le titre bat son plein et le Club Bruges s'est invité dans la conversation. Au Lotto Park, les Brugeois voudront la victoire mais ce n'est... pas gagné d'avance.

Le Sporting d'Anderlecht conserve la tête du championnat après le partage de l'Union Saint-Gilloise et le Club Bruges. Dimanche prochain, les Brugeois vont se déplacer au Lotto Park pour un Topper sous tension à deux rencontres de la fin des Champions Playoffs.

S'il ne propose par le football le plus flamboyant du Royaume depuis le début de ces PO1, le Sporting d'Anderlecht est pourtant efficace et a gardé un rythme pour rester dans la course.

Anderlecht injouable à domicile

Dimanche, les Mauves joueront à domicile et il faut constater une chose : ils sont intraitables dans leur antre. En effet, depuis le début des Playoffs, ils ont signé un 12 sur 12 au Lotto Park.

Cette saison, le RSCA n'a d'ailleurs signé qu'une seule défaite à domicile : face à Courtrai lors de la dernière journée de la phase classique. Le Club Bruges est donc prévenu.

Mieux encore pour la confiance des Mauves : sur les 15 rencontres à domicile cette saison, ils ont signé 11 succès. Sur les 45 points en jeu, ils en ont pris 36.

Compte tenu de la situation au classement, malheur au vaincu...