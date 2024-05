La Gantoise et Hein Vanhaezebrouck, clap de fin officiel !

Bien sûr, tout le monde le savait déjà : Hein Vanhaezebrouck quittera La Gantoise à la fin de cette saison. Le club l'a également officiellement annoncé mardi. Vanhaezebrouck a lui-même tenu à écrire une lettre d'adieu aux supporters.

La longue aventure entre Hein Vanhaezebrouck et La Gantoise va officiellement prendre fin. Le club a officiellement annoncé ce mardi que la collaboration avec son entraîneur s'arrêterait en fin de saison. L'intéressé a voulu offrir une lettre d'adieu aux supporters du club afin de s'en aller.

"Chers Buffalos, mon plus grand objectif en tant qu'entraîneur n'est pas de remporter des trophées, de jouer un football offensif attrayant, d'améliorer les joueurs, de lancer les jeunes, de former un super staff ou de professionnaliser le fonctionnement sportif. Mon plus grand objectif a toujours été de m'assurer que vous, les supporters, soyez heureux", a-t-il écrit.

La deuxième période était beaucoup plus difficile que la première

"Pendant les innombrables moments merveilleux que j'ai vécus lors de mes deux périodes à La Gantoise, j'ai surtout apprécié lorsque - en arrière-plan - je pouvais voir nos joueurs en train de célébrer, mes membres du staff exaltés et surtout nos supporters enthousiastes profiter de leur équipe de La Gantoise. Surtout parce qu'un Gantois ne croyait pas que cela était possible."

"Ma deuxième période a demandé beaucoup d'énergie à tout le monde. Y compris à moi-même. La mission était bien plus difficile que lors de mon premier passage. Beaucoup de choses devaient être redressées et ensuite sont arrivées les années covid sans supporters. Pourtant, nous avons réussi à décrocher un billet européen chaque année", a ajouté Vanhaezebrouck.

Il a également rappelé le succès en Coupe de Belgique après avoir sorti le Club Bruges et le Sporting d'Anderlecht mais regrette que cette saison s'achève sans le moindre trophée pour son équipe.

"Cela a été difficile pour moi, mon staff et les joueurs, et cela l'a sûrement été pour les supporters également."

Je ne pars certainement pas en mauvais termes avec le club ou Sam Baro

HVH fait également le point sur la situation avec la direction du club : "Je ne pars absolument pas en mauvais termes avec le club ou Sam Baro, comme cela est parfois injustement dit ou écrit".

"Nous avons eu des discussions et une décision a été prise. Je souhaite tout le succès du monde à La Gantoise, à Sam et son nouveau comité de direction, au nouvel entraîneur et à tous ceux qui seront impliqués dans les prochaines années."