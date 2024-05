Youri Tielemans donne une excellente nouvelle aux supporters des Diables Rouges

Tous les supporters belges croisaient les doigts ces dernières semaines après la blessure de Youri Tielemans. L'heure est désormais aux bonnes nouvelles.

L'Euro 2024 approche à grands pas et tout le monde voudra prendre un maximum de précautions afin d'éviter des blessures et de prendre des risques inutiles qui pourraient amener un forfait.

Récemment, Youri Tielemans s'était blessé en pleine rencontre et le visage affiché par le Diable Rouge n'avait rien de bon. On a longtemps cru qu'il ne pourrait pas revenir à temps pour le Championnat d'Europe.

Tielemans en forme pour l'Euro

Cependant, lundi soir, face à Liverpool, il a montré qu'il était bien de retour avec un but incroyable qui a donné le sourire à ses coéquipiers, les supporters d'Aston Villa et ceux des Diables.

"Je me sens bien. Je me suis bien entraîné pour ce match. Je me sens en pleine forme. Tout va bien pour l’Euro", a confirmé Youri Tielemans au micro de Play sports.

Une bonne nouvelle alors que du côté d'Arthur Theate, l'inquiétude est totale...