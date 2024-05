Une blessure qui pourrait tout changer pour Tedesco : quelles options pour remplacer Arthur Theate chez les Diables ?

Arthur Theate est sorti blessé avec Rennes. Son Euro est plus que compromis.

A chaque grand tournoi ou presque, une sélection est confrontée à la blessure d'un de ses cadres dans la dernière ligne droite et aux doutes quant à le voir retaper pour le début, ou même pour la fin de la phase de groupe, de la compétition.

Ces dernières années, les cas de Vincent Kompany, Axel Witsel ou Eden Hazard avait nécessité des programmes sur mesure pour un retour de dernière minute. En cette fin de saison, c'est Arthur Theate qui concentre toutes les inquiétudes du staff médical après sa blessure à la cheville encourue avec Rennes.

© photonews

Mais contrairement aux exemples précités, il pourrait bien devoir se résoudre à faire l'impasse sur le rendez-vous de l'été. Si le Liégeois de 23 ans garde encore espoir de faire partie du groupe, nos confrères de la Dernière Heure affirme que le timing devrait être trop court.

Des latéraux intechangeables

Un coup dur pour le joueur, qui s'était imposé comme titulaire chez les Diables Rouges depuis la fin de l'ère Roberto Martinez. Mais aussi une tuile pour Domenico Tedesco, qui en avait fait son dépanneur attitré à l'arrière gauche, poste historiquement difficile à pourvoir.

Dès son premier match à la tête de l'équipe, Tedesco l'a décalé sur la gauche malgré ses aptitudes de défenseur central. Et il ne l'en a jamais bougé, Theate jouant pratiquement tout à cette position, conscient que ce repositionnement pourrait grandement l'aider à en faire un titulaire à part entière.

Sa blessure va donc obliger Tedesco à revoir ses plans. L'option la plus naturelle serait de replacer Timothy Castagne à gauche. Tant en club qu'en équipe nationale, le Gaumais a déjà prouvé son adaptabilité en dépannant à l'arrière gauche, malgré sa nette préférence pour le côté droit.

Une option qui pourrait également récompenser le retour en forme de Thomas Meunier, encore buteur ce weekend avec Trabzonspor. L'ancien de Dortmund a longtemps sauté de la sélection de Tedesco mais ses derniers mois en refont un candidat sérieux à une place de titulaire, surtout si Castagne était amené à délaisser son flanc.

Evoquons également le cas d'Olivier Deman. Déjà sélectionné alors qu'il jouait encore au Cercle de Bruges, le joueur est apprécié de Tedesco, qui l'a titularisé deux fois en amical ces derniers mois. Signe qu'il est lui aussi considéré comme l'une des toutes premières pistes comme plan B.

L'Anversois a évolué toute la saison dans un rôle de piston sur le côté gauche du Werder Brême. Son volume de jeu est intéressant mais sa disparition du onze de base depuis la fin du mois de mars pourrait ne pas jouer en sa faveur.

Une surprise possible ?

Castagne et Deman semblent les deux choix les plus évidents pour Tedesco. A moins d'une surprise ? Jusqu'ici, le sélectionneur ne s'est jamais résolu à appeler Maxim De Cuyper, malgré ses bonnes prestations au Club de Bruges. Lui aussi sait faire preuve d'une certaine flexibilité pour évoluer sur les deux flancs : retrouver le côté gauche pourrait lui permettre d'être sur son bon pied et de ne pas rentrer dans le jeu comme lorsqu'il évolue à droite avec Bruges.

© photonews

La situation pourrait également potentiellement profiter à Alexis Saelemaekers. Révélé comme flanc droit à Anderlecht, c'est bien à gauche que le Bruxellois a été replacé par Thiago Motta à Bologne. Avec succès : absent du dernier rassemblement, Saelemaekers mais les bouchées doubles avec 3 buts et 1 assist depuis début avril.

Plusieurs options s'ouvrent donc malgré tout à Domenico Tedesco. Les deux matchs amicaux contre le Monténégro et le Luxembourg au début du mois de juin pourraient aider à y voir plus clair.