Un ancien du Standard inquiet pour le club : "On ne sait pas ce qui va arriver"

Le Standard est dans une des plus délicates situations de son histoire. L'arrivée de 777 Partners a fait sombrer le club au fil des mois...

Si on savait que la saison 2023-2024 du Standard était à oublier compte tenu des résultats sportifs obtenus lors de la phase classique, on ne savait pas que les événements prendraient une telle tournure.

Alors que le club n'a toujours pas signé la moindre victoire en Europe Playoffs, les supporters ont décidé de poser un geste fort le week-end dernier. Ceux-ci ont empêché la tenue de la rencontre à Sclessin face à Westerlo pour exprimer leur mécontentement envers... 777 Partners qui gère le club.

Marc Wilmots inquiet pour le Standard

Une action applaudie par la plupart compte tenu de la situation du club et de la gestion de la société américaine. "C’est du jamais vu, c’est un geste fort de la part des supporters. On est inquiet, on ne sait pas ce qui va arriver", a confié Marc Wilmots sur le plateau de la Tribune.

"Les supporters ont raison de dire que le club, ce sont eux. Mais le rayon d’action est extrêmement limité", a ajouté Stéphan Streker.

"Je les comprends parfaitement et cela n’a rien à voir avec les supporters qui arrêtent un match parce qu’ils sont menés au score. J’ai de la peine pour eux parce que ce serait terrible s’ils sont victimes d’escrocs. Ils ont été très patients."