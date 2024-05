Un joueur du Club de Bruges va attiser les convoitises cet été : "Il n'a plus rien à faire en Belgique"

Anthony Moris a disputé un très bon match face au Club de Bruges, mais a quand même concédé deux buts des œuvres d'Andreas Skov Olsen, qui venait à peine de monter au jeu.

L'Union a eu suffisamment d'occasions pour gagner le match, mais ce troisième but n'est finalement pas arrivé. "Nous avons manqué d'efficacité", a déclaré le gardien luxembourgeois dans sa réaction d'après-match.

"Nous savions que nous pouvions faire mal au Club en les mettant sous pression, et c'est ce que nous avons bien fait en fin de match", a continué Moris.

Parmi eux, Puertas, Amoura et Lapoussin n'ont pas réussi à tromper Mignolet. "Malheureusement, nous n'avons pas réussi à marquer à nouveau, car nous avons vraiment eu des occasions."

Et puis il y avait ce diable d'Andreas Skov Olsen. Pour Moris, c'est un joueur désormais destiné à un niveau supérieur. "Si vous regardez Skov Olsen, il marque deux fois", a continué Moris. "Chaque fois qu'il joue, il est décisif. Il aurait même pu marquer une troisième fois. Pour moi, il est l'un des meilleurs joueurs de ce championnat. Je ne pense pas qu'il ait beaucoup à chercher en Belgique."

L'Union peut encore croire au titre mais aura besoin de beaucoup de chance. "Nous avons besoin de circonstances très favorables, mais bon. Terminer deuxième ou troisième est déjà une grande différence, nous ne parlons pas vraiment de la première place maintenant. Nous devons maintenant obtenir six points sur six, et puis nous verrons.", a conclu Moris.