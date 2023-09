🎥 Jérémy Doku affiche de grosses ambitions à Manchester City

JĂ©rĂ©my Doku a Ă©tĂ© l'un des Belges qui s'est offert un transfert de rĂȘve cet Ă©tĂ©. L'ancien d'Anderlecht a quittĂ© Rennes et a signĂ© Ă Manchester City.

Titulaire pour sa première avec Manchester City, Jérémy Doku a déjà montré d'indéniables qualités. Recruté 60 millions d'euros par le champion d'Europe et d'Angleterre en titre, le jeune ailier est là pour s'imposer le plus vite possible.

"Si j'attends de recevoir régulièrement du temps de jeu ? Je l'espère, oui. Mais cela ne dépend pas de moi. Si je continue à m'entraîner et à performer, j'espère recevoir des minutes de jeu. Ce qui m'excite le plus à propos de ce transfert ? City a gagné beaucoup de trophées la saison dernière. C'est l'un des meilleurs clubs au monde, peut-être le meilleur. Pour moi, c'est déjà quelque chose d'excitant", a déclaré Doku en après-match après la victoire face à Fulham (5-1).

Le Diable Rouge semble déjà être le chouchou du public de l'Etihad Stadium. Les fans semblaient en effet très enthousiasmés de le voir à l'oeuvre. Certains ont déjà floqués leur maillot à son nom. "Je ne l'ai pas vu, mais ils faisaient du bruit. Et c'est toujours bien de jouer pour un tel public."