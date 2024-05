Domenico Tedesco a pris sa décision pour Courtois et Witsel...et appelle un joueur pour la première fois : découvrez la liste des Diables Rouges à l'Euro !

L'attente est enfin arrivée à son terme ! Ce mardi matin, 10h, Domenico Tedesco a dévoilé sa liste de 25 joueurs pour l'Euro.

De nombreuses spéculations ont eu lieu ces derniers jours concernant certains joueurs, susceptibles d'être appelés ou nom par Domenico Tedesco.

Le sélectionneur national a ainsi mis fin au suspens ce mardi, annonçant une liste de 25 joueurs. Cette dernière s'envolera en Allemagne le 12 juin. La Belgique jouera son premier match face à la Slovaquie, avant d'affronter la Roumanie puis l'Ukraine.

Plusieurs surprises dans la liste de Tedesco à l'Euro !

Concernant les surprises, notons d'abord la présence d'Axel Witsel. Le joueur de l'Atlético Madrid n'avait plus été appelé depuis la Coupe du monde. Il sort de sa retraite internationale.

Maxim De Cuyper est sélectionné pour la première fois chez les Diables Rouges. Le jeune latéral a réalisé une superbe saison avec le Club de Bruges.

En outre, citons l'absence de Thibaut Courtois, qui avait pourtant été pressenti et annoncé dans la préselection. Sa blessure mais aussi son conflit avec Tedesco auront pesé lourd dans la balance.

Michy Batshuayi n'a pas été appelé, Tedesco n'a repris que deux attaquants : Romelu Lukaku et Lois Openda. Pas d'Arnaud Bodart, non plus, puisque Tedesco a sélectionné trois gardiens de but.

Enfin, notons la présence d'Aster Vranckx ou d'Arthur Vermeeren. Arthur Theate, malgré sa récente blessure, est appelé. C'est également le cas de Jan Vertonghen et de Thomas Meunier.

Découvrez la liste complète de la Belgique à l'Euro 2024 :